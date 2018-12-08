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Наполі – Фрозіноне – 4:0 – відео голів та огляд матчу

19:40 17 Читать на русском
Наполі – Фрозіноне – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Наполі – Фрозіноне – 4:0 / ФК Наполі

Наполі у матчі 15 туру Серії А вдома розгромив Фрозіноне. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У 15 турі Серії А Наполі вдома приймав аутсайдера Фрозіноне. "Партенопейці" прогнозовано здобули розгромну перемогу.

Наполі розгромив Фрозіноне: 15 тур Серії А, матчі суботи

У першому таймі відзначились Зелінскі та Унас, у другій половині зустрічі дублем вистрілив Аркадіуш Мілік.

Наполі після 15 турів займає 2 сходинку в турнірній таблиці і мають 35 очок.

Чемпіонат Італії 2018/19, 15 тур

Наполі – Фрозіноне – 4:0

Голи: Зєлінскі, 7, Унас, 40, Мілік, 68, 84

Італія15 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Фрозіноне: Субота 08 грудня 2018

Наполі
Матч завершено
4 : 0
Фрозіноне
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Відеоновини Фрозіноне Фрозіноне Наполі - Фрозіноне Наполі Наполі Італія
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