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Наполі – Емполі – 5:1 – відео голів та огляд матчу

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Наполі – Емполі – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Наполі – Емполі – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Наполі розтрощив Емполі у 11 турі Серії А (5:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Наполі вдало розпочав матч і вже на 9 хвилині вийшов вперед в рахунку завдяки голу Інсіньє. А вже до перерви Мертенс подвоїв перевагу неаполітанців.

Наполі розтрощив Емполі

Капуто по перерві відіграв один м'яч, проте Мертенс знову збільшив розрив між командами. Мілік після виходу на заміну зробив рахунок розгромним, а в компенсований час Мертенс оформив хет-трик.

Завдяки цій перемозі Наполі набрав 25 пунктів і наблизився до Ювентуса, Емполі з 6 очками залишився в зоні вильоту.

Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А

Чемпіонат Італії 2018/19, 11 тур

Наполі – Емполі – 5:1

Голи: Інсіньє, 9, Мертенс, 38, 64, 90+3, Мілік, 90 – Капуто, 58

Італія11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Емполі: П'ятниця 02 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
5 : 1
Емполі
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Наполі Наполі Емполі Емполі Італія Відеоновини Наполі - Емполі
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