Наполі – Барселона: Піке пригадав ганебні поразки від Роми та Ліверпуля

Захисник Барселони Жерар Піке не вважає каталонський гранд фаворитом нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

"У попередні роки ми перебували на цій стадії Ліги чемпіонів у статусі фаворитів. Цього року це не так.

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Ми будемо рухатися крок за кроком. Зараз потрібно спочатку пройти Наполі, а там подивимося. У нас багато прикладів, коли ми добре себе проявляємо в плей-офф, а потім провалюємось. Потрібно йти від гри до гри.

Ми ніколи не забудемо матчі з Ліверпулем і Ромою, це дві дуже болючі поразки і для нашої історії, і для кар'єр гравців. Але навіть з найгірших поразок потрібно витягувати позитивні моменти і дивитися в майбутнє. Ми знаємо, що зможемо впоратися. Всі ситуації різні, кожна – окремий світ, але ми дечому навчилися", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, попередні два сезони ЛЧ Барса покидала турнір на стадії півфіналу, незважаючи на розгромні перемоги над Ромою і Ліверпулем у перших зустрічах. Двобій 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі – Барселона відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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