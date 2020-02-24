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Наполі – Барселона: Піке пригадав ганебні поразки від Роми та Ліверпуля

20:20 141 Читать на русском
Наполі – Барселона: Піке пригадав ганебні поразки від Роми та Ліверпуля
Жерар Піке (праворуч) / Фото mundodeportivo

Захисник Барселони Жерар Піке не вважає каталонський гранд фаворитом нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

 

"У попередні роки ми перебували на цій стадії Ліги чемпіонів у статусі фаворитів. Цього року це не так.

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Ми будемо рухатися крок за кроком. Зараз потрібно спочатку пройти Наполі, а там подивимося. У нас багато прикладів, коли ми добре себе проявляємо в плей-офф, а потім провалюємось. Потрібно йти від гри до гри.

Ми ніколи не забудемо матчі з Ліверпулем і Ромою, це дві дуже болючі поразки і для нашої історії, і для кар'єр гравців. Але навіть з найгірших поразок потрібно витягувати позитивні моменти і дивитися в майбутнє. Ми знаємо, що зможемо впоратися. Всі ситуації різні, кожна – окремий світ, але ми дечому навчилися", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, попередні два сезони ЛЧ Барса покидала турнір на стадії півфіналу, незважаючи на розгромні перемоги над Ромою і Ліверпулем у перших зустрічах. Двобій 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Наполі – Барселона відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Наполі - Барселона Барселона Барселона Жерар Піке Жерар Піке
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