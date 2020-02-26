Наполі – Барселона: італійські фанати заглушили гімн Ліги чемпіонів – вражаюче відео

Вболівальники Наполі вразили своїм голосним співом під час виконання гімну Ліги чемпіонів перед матчем 1/8 фіналу проти Барселони.
Вболівальники Наполі влаштували неймовірну підтримку своїм улюбленцям під час матчу проти Барселони.
Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Трибуни буквально вибухнули емоціями під час виконання гімну Ліги чемпіонів. Останні слова легендарної пісні було чутно лише у виконанні стадіону Сан-Паоло.
Додамо, що така бурхлива підтримка допомогла Наполі розписати нічию із Барселоною (1:1). Матч-відповідь 1/8 фіналу запланований на 18 березня.
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