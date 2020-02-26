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Наполі – Барселона: італійські фанати заглушили гімн Ліги чемпіонів – вражаюче відео

10:20 361 Читать на русском
Наполі – Барселона: італійські фанати заглушили гімн Ліги чемпіонів – вражаюче відео
Фанати Наполі / Reuters

Вболівальники Наполі вразили своїм голосним співом під час виконання гімну Ліги чемпіонів перед матчем 1/8 фіналу проти Барселони.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Вболівальники Наполі влаштували неймовірну підтримку своїм улюбленцям під час матчу проти Барселони.

Наполі – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Трибуни буквально вибухнули емоціями під час виконання гімну Ліги чемпіонів. Останні слова легендарної пісні було чутно лише у виконанні стадіону Сан-Паоло.

Додамо, що така бурхлива підтримка допомогла Наполі розписати нічию із Барселоною (1:1). Матч-відповідь 1/8 фіналу запланований на 18 березня.

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні фанати Відеоновини Наполі Наполі Наполі - Барселона
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