Наполі – Барселона: італійські фанати емоційно зустріли Мессі – відео розкішного прийому

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Бенфіка – Шахтар: лісабонці втратили двох гравців перед вирішальною битвою з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи
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Флік повернув Баварію в список фаворитів Ліги чемпіонів, прохід Челсі – обов'язкова умова для повноцінного контрактуЛіга чемпіонів — 08:30 752
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Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 1328
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Ліверпуль вирвав важку перемогу над Вест Хемом – Ярмоленко не потрапив навіть у заявкуАнглія — 24 лют 3248
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УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингуУкраїна — 24 лют 5938