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Наполі – Барселона: італійські фанати емоційно зустріли Мессі – відео розкішного прийому

09:54 814 Читать на русском
Наполі – Барселона: італійські фанати емоційно зустріли Мессі – відео розкішного прийому
Ліонель Мессі / Marca

Нападник Барселони Ліонель Мессі може почуватись у Неаполі як удома.

 

Італійські вболівальники дуже тепло зустріли Ліонеля Мессі напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Сетьєн назвав основну перевагу Мессі над Марадоною

Фанати з нетерпінням очікували на легендарного аргентинця, якого часто порівнюють з Дієго Марадоною – кумиром неаполітанських фанатів.

Нагадаємо, матч Наполі – Барселона відбудеться вже сьогодні, початок гри о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Дієго Марадона Дієго Марадона Відеоновини Наполі - Барселона Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Наполі Наполі
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