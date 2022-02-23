"Ми будемо підходити до цієї гри так само, якби ми перемогли з рахунком 2:1 або 3:1. Ми маємо домінувати. Наполі тиснутиме на нас, це буде дуже напружена гра. Потрібно діяти сміливо та створювати моменти.

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Буде нелегко. Це буде битва за володіння м'ячем. Наполі – команда рівня Ліги чемпіонів, але для Барси це хороша перевірка конкурентоспроможності в єврокубках", – цитує Хаві сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд неаполітанцям на виїзді вдалось втримати нічию проти каталонців. Матч-відповідь відбудеться 24 лютого, початок о 22:00.

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