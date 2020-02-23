Наполі – Барселона: Брейтвейт вирушить з каталонцями на матч Ліги чемпіонів попри свою відсутність у заявці

Новоспечений форвард Барселони Мартін Брейтвейт підтримає команду під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

До списку гравців Барселони, які вирушать до Неаполя на матч Ліги чемпіонів, потрапив і нападник Мартін Брейтвейт, інформує офіційний сайт каталонців.

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Повідомляється, що данець не зможе допомогти своїй команді в поєдинку, оскільки не має права виступати у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Брейтвейт приєднався до Барселони взимку 2020 року після завершення трансферного вікна через травми Луїса Суареса та Усмана Дембеле. Сума трансферу склала 18 млн євро.

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