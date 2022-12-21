Ще чотири тури чемпіонату Італії відбудуться без цієї технології.

У чемпіонаті Італії почнуть використовувати систему напівавтоматичного визначення офсайда з 27 січня. Про це інформує офіційний сайт Джанлукі Ді Марціо, посилаючись на слова президента ФФІ Габріеле Гравіни.

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Вперше ця система буде використана на матчах 20-го туру Серії А. Технологія задіює камери по периметру стадіону для найточнішого та найшвидшого визначення положення поза грою. Раніше система напівавтоматичного визначення офсайда використовувалася на ЧС-2022 у Катарі.

Центральним матчем 20 туру Серії А стане неаполітанський матч Наполі та Роми. Італійська Серія А пішла на зимову перерву після 15-ти зіграних турів.

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