"Напиши свій номер", – Калініченко відреагував на інформацію Бурбаса про зв'язки з Росією

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко не залишився осторонь заяви журналіста телеканалів "Футбол 1/2" Ігоря Бурбаса.

Нагадаємо, журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас заявив, що Калініченко не пройшов кастинг на посаду наставника Львова через зв’язки з РФ. Львів, який посідає 6 місце в УПЛ, досі шукає головного тренера після звільнення Юрія Бакалова. За інформацією журналіста, клуб тепер обиратиме нового наставника серед іноземців.

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"Номер свій напиши. В приват, зрозуміло", – написав Калініченко у Twitter.

Варто відзначити, що з 2000 по 2008 рік Калініченко захищав кольори московського Спартака, за який провів більше 100 поєдинків та став чемпіоном Росії.

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