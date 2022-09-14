"Мудрик мені подобається. Я бачив кілька його матчів. Небагато, але кожного разу, коли я його бачив, він виглядав жваво, грав справді добре. Це молодий хлопець, дуже обдарований.

Перехід Мудрика в Евертон зірвався через щедрість Манчестер Юнайтед

Я щиро вірю, що Мудрик підходить Арсеналу. Здається, він позитивно налаштований. Знову ж таки, я думаю, що йому подобається Арсенал. Це очевидно, адже за Арсенал грає капітан його збірної. Напевно, він дзвонить Зінченку і каже: "Поговори з менеджером, заберіть мене туди".

У Шахтарі в Мудрика все досить непогано. Виглядає на всі сто. Зараз його пов'язують з Арсеналом, тому всі за ним стежать", – заявив Кемпбелл у ефірі Sky Sports.