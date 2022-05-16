Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко з притаманним йому почуттям гумору відреагував на можливість перейти у іспанський клуб.

"Не бачу приводу зараз щось коментувати. Зараз багато розмов та чуток.

Ярмоленко може продовжити кар'єру в Іспанії – на українця претендує гранд, який гратиме у Лізі чемпіонів

Мончі (спортивний директор Севільї, – прим.) поки що не дзвонив. Напевно, не знайшов мій номер", – сказав Ярмоленко у коментарі "Вацко Live".

Нагадаємо, український легіонер завершує свої виступи у Вест Хемі. За чутками, у своєму складі його хоче бачити Севілья – в Андрія є необхідний досвід і буде статус вільного агента, що робить його бажаним гравцем у команді Хулена Лопетегі.

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