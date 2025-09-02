"Напевно, добре, що Франція перша": Конопля знайшов позитив у зустрічі з фаворитом групи відбору ЧС-2026
Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував майбутній стартовий матч проти Франції у кваліфікації чемпіонату світу-2026.
"Налаштовані максимально, очікування максимальні. Всі від нас чекають позитивного результату, а ми зі свого боку будемо старатися та викладатися на повну.
Україна – Франція: де дивитися стартовий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026
Напевно, добре, що Франція перша у нас, щоб не було часу на розкачку і ми одразу відчули на своїй шкурі, як це воно і одразу були готові", – сказав футболіст у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, що 5 вересня збірна України розпочне відбір до чемпіонату світу-2026 номінально домашнім матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться на стадіоні Тарчинський Арена у Вроцлаві, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти