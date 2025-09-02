"Налаштовані максимально, очікування максимальні. Всі від нас чекають позитивного результату, а ми зі свого боку будемо старатися та викладатися на повну.

Україна – Франція: де дивитися стартовий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026

Напевно, добре, що Франція перша у нас, щоб не було часу на розкачку і ми одразу відчули на своїй шкурі, як це воно і одразу були готові", – сказав футболіст у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що 5 вересня збірна України розпочне відбір до чемпіонату світу-2026 номінально домашнім матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться на стадіоні Тарчинський Арена у Вроцлаві, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти