"Ми від цього станемо ще сильнішими. Зараз думаємо, де будемо проводити наступний домашній матч. Рішення вже ухвалене. Що ми можемо вдіяти? Розмови нам нічого не дадуть, стадіон не повернуть навіть на цей сезон.

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Будемо писати лист в УАФ, щоб нам дозволили грати на Баннікова. Шахтар і Ворскла там грали. Попросимо їх. Вони ж знають, через яку ситуацію ми залишилися без власного стадіону. У Донецьку у нас була своя арена і своя академія. Сьогодні ми не можемо там грати. УАФ про це теж знає.

Чому покарали Олімпік, а не мене? Напаскудити завжди легше, ніж зберегти і зробити щось для футболу. Всі методи для помсти хороші. А що ми можемо зробити? Ще раз скажу, що нашкодити завжди легше, ніж творити", – заявив Гельзін в коментарі Tribuna.

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