toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Нападниця збірної Англії забила дивовижний гол сідницями

12:29 1021 Читать на русском
Нападниця збірної Англії забила дивовижний гол сідницями
Лорен Хемп / Фото: соцмережі

Нападниця жіночої збірної Англії U-20 Лорен Хемп забила курйозний гол в поєдинку проти Мексики.

Англія обіграла Мексику з рахунком 6:1 на жіночому чемпіонаті світу U-20. Ця перемога дозволила Англії вийти в чвертьфінал турніру з першого місця в групі.

Ярмоленко дебютував в АПЛ – пристойні оцінки від англійських ЗМІ та комплімент від Клоппа

Лорен Хемп з Манчестер Сіті відзначилася хет-триком, і один з її голів вийшов досить курйозним.

Теги
Англія Відеоновини Жіночий футбол футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
45
хв
Прогрес
19:00
Уфа
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук