Нападниця збірної Англії забила дивовижний гол сідницями

Нападниця жіночої збірної Англії U-20 Лорен Хемп забила курйозний гол в поєдинку проти Мексики.

Англія обіграла Мексику з рахунком 6:1 на жіночому чемпіонаті світу U-20. Ця перемога дозволила Англії вийти в чвертьфінал турніру з першого місця в групі.

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Лорен Хемп з Манчестер Сіті відзначилася хет-триком, і один з її голів вийшов досить курйозним.