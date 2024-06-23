Нападник збірної Угорщини "повторив" Еріксена у вирішальному матчі Євро-2024 – його забрали на ношах
23:43 - Читать на русском
Жахлива ситуація виникла під час матчу Угорщини та Шотландії у третьому турі групового етапу Євро-2024.
Зустріч між угорцями та шотландцями зупинили на 70 хвилині через старший епізод. Форварду збірної Угорщини Барнабашу Варзі була потрібна допомога медиків.
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Собослай навішував у штрафний майданчик. Варга намагався пробити і зіткнувся з голкіпером Ангусом Ганном. Нападник Угорщини впав і втратив свідомість. Лікарі одразу з'явилися на полі та почали надавати допомогу гравцеві.
Нагадаємо, що на Євро-2020 у Крістіана Еріксена зі збірної Данії була зупинка серця.
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