Жахлива ситуація виникла під час матчу Угорщини та Шотландії у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Зустріч між угорцями та шотландцями зупинили на 70 хвилині через старший епізод. Форварду збірної Угорщини Барнабашу Варзі була потрібна допомога медиків.

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Собослай навішував у штрафний майданчик. Варга намагався пробити і зіткнувся з голкіпером Ангусом Ганном. Нападник Угорщини впав і втратив свідомість. Лікарі одразу з'явилися на полі та почали надавати допомогу гравцеві.

Нагадаємо, що на Євро-2020 у Крістіана Еріксена зі збірної Данії була зупинка серця.