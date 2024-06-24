Варга перебуває у стабільному стані в одній із лікарень Штутгарта, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Угорщини.

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Інші деталі стану здоров'я гравця наразі не повідомляють. "Ми негайно повідомимо вас, якщо з'являться будь-які новини про його стан", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, моторошний епізод стався на 70-й хвилині матчу Шотландія – Угорщина. Після розіграшу штрафного Варга забігав до воріт, а воротар британців кулаком зіграв у м'яч, ліктем зачепивши угорця. Барнабаш після цього впав на газон та не зміг піднятись, а лікарі навіть прикривали ширмою гравця, якому надавали допомогу.

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