Нападник збірної Угорщини перебуває в лікарні у стабільному стані після моторошного інциденту на Євро-2024
08:30 - Читать на русском
Стало відомо трохи деталей стану форварда збірної Угорщини Барнабаш Варга, який не на жарт налякав усіх глядачів матчу Шотландія – Угорщина.
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Варга перебуває у стабільному стані в одній із лікарень Штутгарта, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Угорщини.
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