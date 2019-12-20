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Нападник збірної Тринідаду і Тобаго загинув у ДТП – він був екс-одноклубником українця

12:05 318 Читать на русском
Нападник збірної Тринідаду і Тобаго загинув у ДТП – він був екс-одноклубником українця
Шедон Вінчестер помер / фото із соцмереж

Форвард збірної Тринідаду і Тобаго Шедон Вінчестер помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

27-річний Шедон Вінчестер загинув вчора, 19 грудня, внаслідок ДТП. Трагедія сталася у Тринідаді і Тобаго – на батьківщині нападника, повідомляє офіційний Twitter фінського Сейнайокі.

У автомобіля, на якому Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год

У трагічній ДТП загинули ще троє людей, серед них і дівчина нападника. Автомобіль під час руху в'їхав у стовп, після чого загорівся. Хто був за кермом, наразі не уточнюється.

Зауважимо, що Вінчестер захищав кольори Сейнайокі у 2018 році та був одноклубником українця Дениса Олійника. За збірну Тринідаду і Тобаго форвард забив 5 голів у 24-х матчах.

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Денис Олійник Денис Олійник Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго Смерті футболістів Сейнайокі Сейнайокі Шедон Вінчестер Шедон Вінчестер Світ
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