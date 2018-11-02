Нападник збірної Словаччини Зрелак: Мрію зіграти з Україною

Форвард Нюрнберга і збірної Словаччини Адам Зрелак відновився після травми і розраховує на виклик в національну команду.

"Повернення на поле вийшло вдалим – я відразу ж забив м'яч. Причому це був мій перший гол у чемпіонаті Німеччини. Потім забив і в Кубку. Відчуваю себе добре і вважаю, що повністю відновився.

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Збірна? все буде залежати від рішення тренера. Звичайно, є і більш досвідчені гравці, ніж я. Все, що я знаю, це те, що я повинен працювати і бути в формі. З Гапалом (наставник Словаччини. – прим. Футбол 24) ми успішно працювали у молодіжній збірній. Якщо є шанс повернутися в першу команду, я постараюся ним скористатися.

Гапал один з найкращих тренерів в моїй кар'єрі. І як фахівець, і як людина. Він мені дуже допоміг, коли я був травмований перед чемпіонатом Європи в Польщі та Україні. За те, що він зробив для мене, я дуже його ціную. Вірю, що в першій збірній у нього вийде так само добре, як і в молодіжній.

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Найголовніша ціль – потрапити в збірну Словаччини. Я мрію зіграти проти України і Чехії в Лізі націй і допомогти команді уникнути вильоту в третій дивізіон. Хотілося б, звичайно, і забити. У Бундеслізі я, можна сказати, ще новачок. Постараюся швидше адаптуватися і бути корисним в Нюрнберзі", – цитує Зрелака futbalsfz.sk.

Пєдинок Ліги націй Словаччина – Україна відбудеться 19 листопада в словацькій Трнаві.