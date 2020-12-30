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Нападник, якого хоче підписати Динамо, планує заробляти чималу суму у новому клубі

20:36 1190 Читать на русском
Нападник, якого хоче підписати Динамо, планує заробляти чималу суму у новому клубі
Андраж Шпорар / фото із соцмереж

Нападник братиславського Слована Андраж Шпорар користується попитом на трансферному ринку.

Перехід Шпорара буде коштувати будь-якому клубу більше 5 млн євро, а сам футболіст хоче зарплату в розмірі 1 млн євро на рік, стверджує nogomania.com.

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Також, за інформацією видання, у боротьбу за нападника збірної Словенії вступив ще один клуб. Інтерес до 25-річного гравця проявляє Спортінг, але невеликі фінансові труднощі можуть перешкодити намірам лісабонців.

Також Шпорара хоче підписати київське Динамо і Селтік. Шотландський клуб вже нібито навіть робив пропозицію Словану щодо трансферу форварда.

До слова, Шпорар забив 12 голів у 11 матчах в поточному чемпіонаті Словаччини, а його команда впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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