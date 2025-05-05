Як повідомляє Sport24, 23-річний Шуранов після завершення сезону-2024/2025 залишиться без клубу – Маккабі Хайфа проведе чистку складу через невдалу кампанію.

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Ізраїльський клуб підписав Шуранова у 2023 році – німецький Нюрнберг отримав за нападника 1 млн євро.

Наразі Маккабі Хайфа посідає 3-тє місце в турнірній таблиці ізраїльської Прем'єр-ліги і керівництво клубу прагне змін.

У нинішньому сезоні Шуранов провів за "зелених" у всіх турнірах 2 матчі без результативних дій.

Свого часу Ерік грав за юніорські збірні України, проте потім прийняв рішення виступати на міжнародній арені за збірну Німеччини.

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