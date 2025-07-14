Три клуби Серії А стежать за 20-річним форвардом Шахтаря, повідомляє Torinogranata.it із посиланням на Gols do Brasileirão.

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Егіналдо цікавляться Торіно, Болонья та Аталанта. Крім того, туринський клуб вже зробив пропозицію щодо трансферу гравця за 10 мільйонів євро. Про позицію Шахтаря щодо можливого відходу Егіналдо не повідомляється.

Нагадаємо, що бразилець перейшов до донецького клубу влітку 2023 року з Васко да Гама за 3,5 млн євро. У минулому сезоні Егіналдо провів 36 матчів, забив 6 голів та віддав 8 асистів. Контракт гравця з "гірниками" розрахований до літа 2028 року.

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