Нападник Селтіка потрапив у психіатричну лікарню

Нападник Селтіка і збірної Шотландії Лі Гріффітс не зможе займатися футболом через психологічних проблем.

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс розповів, що 28-річний футболіст страждає психічними розладами вже кілька місяців, але при цьому він продовжував виходити на поле і навіть забивати голи.

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"Він був неймовірним, граючи на такому рівні і забиваючи голи. Але зараз це для нього справжнє випробування.

Ми постараємося допомогти йому повернутися, але для цього він повинен знайти щастя. Він батько п'яти дітей, він відмінний хлопець, але футбол і життя стали для нього тягарем", – цитує Роджерса Daily Mail.

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За інформацією британської преси, Гріффітса відправили на психологічну реабілітацію в клініку через пристрасть до азартних ігор.