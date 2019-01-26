Нападник Сарагоси забив неймовірний гол "ударом скорпіона" – він міг грати в Україні

Нападник Сарагоси Альваро Васкес відзначився фантастичним голом у матчі проти Ов’єдо.

Сарагоса зустрічалась з Ов’єдо у 23 турі Сегунди. Наприкінці матчу нападник Сарагоси Альваро Васкес забив неймовірний гол, оформивши дубль.

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Після подачі з кутового форвард спокійно та невимушено завдав "удару скорпіона" у дальній кут воріт суперника – без шансів для голкіпера. Відтак – перемога Сарагоси з рахунком 2:0.

Альваро Васкес належить Еспаньйолу, а за Сарагосу виступає на правах оренди. До слова, у 2012-му році нападник був близьким до переходу у Дніпро, але вирішив перейти в Хетафе.

Дивіться гол на відео з 1:14