Нападник ПАОКа Лео: У Хачеріді завжди були щитки з прапором України

Ліга чемпіонів — 09:41 2140
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Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння
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Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівствоЛіга чемпіонів — 14 серп 8759
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК Хачеріді та Шахова вибиває Спартак, БАТЕ проходить КарабахЛіга чемпіонів — 14 серп 13156
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Маліновський продовжив контракт з ГенкомБельгія — 14 серп 1720
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Мессі тимчасово припинив виступи за збірну Аргентини, – ЗМІІспанія — 14 серп 1268
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