Нападник ПАОКа Лео: У Хачеріді завжди були щитки з прапором України

Євген Хачеріді в матчі проти Спартака / фото із соцмереж

Нападник грецького ПАОКа Лео повідомив, що не вперше бачить щитки захисника команди Євгена Хачеріді з прапором України.

"Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка", – цитує Лео championat.com.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Нагадаємо, вчора московський Спартак не зміг обіграти ПАОК в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вилетів із турніру. Хачеріді вийшов на поле на 64-й хвилині гри.