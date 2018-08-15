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Нападник ПАОКа Лео: У Хачеріді завжди були щитки з прапором України

09:24 906 Читать на русском
Нападник ПАОКа Лео: У Хачеріді завжди були щитки з прапором України
Євген Хачеріді в матчі проти Спартака / фото із соцмереж

Нападник грецького ПАОКа Лео повідомив, що не вперше бачить щитки захисника команди Євгена Хачеріді з прапором України.

"Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка", – цитує Лео championat.com.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Нагадаємо, вчора московський Спартак не зміг обіграти ПАОК в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вилетів із турніру. Хачеріді вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
ПАОК
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Теги
Ліга чемпіонів Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Спартак Москва - ПАОК
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