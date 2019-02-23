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Нападник Олімпіка Дійє: За УПЛ слідкують у Європі, виступи тут можуть стати трампліном в топ-чемпіонат

11:04 119 Читать на русском
Нападник Олімпіка Дійє: За УПЛ слідкують у Європі, виступи тут можуть стати трампліном в топ-чемпіонат
Матар Дійє / Олімпік

Новачок Олімпіка Матар Дійє розповів, чому перейшов у донецький клуб.

"Я знав, що Україна – велика країна. Тут досить сильний і цікавий чемпіонат, в якому можна прогресувати. Це для мене цікавий виклик.

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Крім того, за українським чемпіонатом стежать в Європі, виступи тут можуть стати трампліном на шляху в топ-чемпіонат", – цитує Дійє офіційний сайт Олімпіка.

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Нагадаємо, сенегальський форвард перейшов у Олімпік у січні цього року з італійської Серії С. Крім позиції нападника 21-річний футболіст може зіграти вінгера.

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Олімпік Олімпік Матар Дійє Матар Дійє
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