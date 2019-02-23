Нападник Олімпіка Дійє: За УПЛ слідкують у Європі, виступи тут можуть стати трампліном в топ-чемпіонат

Ліга Європи — 22 лют 3287
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"Бойко vs Ігуаїн знову – може, він таки завершить кар'єру?": реакція соцмереж на непросте жеребкування ЛЄ для Динамо
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Морозюк допоміг Різеспору здобути чергову перемогу – українець став одним із найгірших гравців у командіТуреччина — 22 лют 1084
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УЄФА відкрив провадження проти Динамо та Шахтаря через поведінку вболівальників на матчах Ліги ЄвропиЛіга Європи — 22 лют 2216
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"Це, фактично, – Росія проти України": як англійські ЗМІ та фанати реагують на протистояння Челсі – Динамо у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 22 лют 21189
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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 22 лют 2320