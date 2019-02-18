Нападник Олімпіакоса Хассан: Пройдемо далі, якщо на нашому боці буде удача

Нападник Олімпіакоса Ахмед Хассан вважає, що його команді у матчі з Динамо може допомогти удача.

"Ми знаємо, що результат першого матчу з Динамо був не таким хорошим, як ми хотіли, але у футболі немає нічого неможливого, і ми будемо сповнені рішучості перемогти в Києві і пройти далі.

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Ми повинні бути амбітними, багато рухатися по полю, впевнено грати, щоб створювати моменти. Ми знаємо, що така можливість пройти далеко в єврокубках з'являється не так вже й часто.

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Ми будемо на полі, як одна сім'я. Будемо грати, як у другому таймі з АЕКом, постараємося віддати всі сили, і якщо на нашому боці буде удача, то ми пройдемо далі", – цитує Хассана SDNA.