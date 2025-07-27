Сидоров до 30 червня перебував у оренді в ковалівському Колосі. До моменту закінчення оренди Металіст 1925 вирушив на закордонні збори, а Олексій Сидоров приєднався до тренувального табору юнацької команди харків'ян. Однак через деякий час футболіст перестав відвідувати тренування та без відома клубу виїхав з України, повідомляє прес-служба Металіста 1925.

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Клуб зв’язався з представниками футболіста, які підтвердили, що Олексій Сидоров дійсно залишив територію України. Сам Сидоров заявив, що виїхав з країни через сімейні обставини. Наразі клубу гравця невідомо, де перебуває футболіст та як він перетнув кордон України.

У зв’язку з описаними подіями, Металіст 1925 закликав Сидорова повернутися до виконання своїх зобов’язань. Крім того, клуб оголосив про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур щодо протиправних дій футболіста.

Додамо, що у минулому сезоні Олексій Сидоров провів 9 матчів за Колос та забив 2 голи. Також нападник мав 17 ігор за Металіст 1925, відзначився двома забитими м'ячами. Контракт Сидорова з клубом розрахований до червня 2028 року.

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