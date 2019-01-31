Нападник Марселя Мітроглу перейшов у Галатасарай

Нападник Марселя Костас Мітроглу продовжить виступи за Галатасарай.

Турецький клуб на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер нападника Марселя Костаса Мітроглу. Галатасарай взяв футболіста в оренду терміном на 1,5 року з правом викупу.

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У поточному сезоні на рахунку грецького нападника 20 матчів за Марсель в усіх турнірах, у яких нападник забив лише 3 голи.

Крім того Мітроглу нещодавно відзначився незвичним антирекордом. Футболіст провів на полі 45 хвилин, але торкнувся м’яча всього лише 3 рази, до того ж один з доторків був при розігруванні з центра поля на початку матчу.