Нападник Львова Енріке перейшов у словацький клуб

Нападник ФК Львів Енріке Араужо перейшов в словацький клуб Локомотіва Кошіце.

20-річний бразилець приєднався до нового клубу на правах вільного агента, повідомляє Futbalnet.

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Араужо вже встиг дебютувати в складі своєї нової команди. Локомотіва Кошіце виступає в другому словацькому дивізіоні, де посідає 14-е місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні вильоту.

Нагадаємо, що Араужо виступав за ФК Львів з літа 2018 року, і за цей час провів шість матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

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