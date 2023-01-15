Нападник Ліона потрапив у немилість фанатів і втратив контроль над собою під час матчу: відео агресії
15:24 - Читать на русском
Гравець збірної Камеруну Карл Токо-Екамбі опинився в епіцентрі неприємної ситуації.
Вчора Ліон поступився Страсбуру із рахунком 1:2. Доволі слабо виступив і Карл, через що головний тренер Лоран Блан вирішив його замінити на 58 хвилині.
Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки
30-річного футболіста, який покидав поле, освистав майже весь стадіон Люм'єр, що його дуже розізлило. Він одразу ж попрямував у підтрибунне приміщення, де жертвою його агресії двічі став смітник.
У сезоні 2022/23 Ліон розчаровує своїх фанатів – замість боротьби за єврокубки всього 8 сходинка у Лізі 1 і 10 очок переваги над командами зі зони вильоту.
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