Вчора Ліон поступився Страсбуру із рахунком 1:2. Доволі слабо виступив і Карл, через що головний тренер Лоран Блан вирішив його замінити на 58 хвилині.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки

30-річного футболіста, який покидав поле, освистав майже весь стадіон Люм'єр, що його дуже розізлило. Він одразу ж попрямував у підтрибунне приміщення, де жертвою його агресії двічі став смітник.

У сезоні 2022/23 Ліон розчаровує своїх фанатів – замість боротьби за єврокубки всього 8 сходинка у Лізі 1 і 10 очок переваги над командами зі зони вильоту.

ONT STREAM LA SORTIE DE KARL TOKO EKAMBI SUR LES SIFFLETS DU PARC OL #OLRCA pic.twitter.com/wVWkLu4dOD — CHERKINIÑHO (@Sasko_10) January 14, 2023