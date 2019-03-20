Нападник Карпат Понде: Мораєс – хороше підсилення для збірної України

Португальський нападник Карпат Крістіан Понде поділився думками щодо фаворита матчу Португалія – Україна.

"Гравці збірної України, напевно, дуже обережно зіграють проти Кріштіану Роналду. Думаю, Андрій Шевченко дасть своїм футболістам конкретні інструкції, щоб зробити все для нейтралізації головної зірки збірної Португалії.

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Немає сумнівів, що українці зроблять ставку на контратаки, тому португальцям доведеться проявити терпіння в грі. Будучи фаворитом, збірна Португалії на своєму полі повинна вигравати.

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Що стосується Жуніора Мораєса, то він є хорошим посиленням для збірної України. Він дозволить додати команді в техніці і небезпеці", – заявив Понде в коментарі Sport.ua.