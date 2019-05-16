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Нападник Чорноморця Вільх'яльмссон: Життя в Україні та Ісландії сильно відрізняється

16 травня 19:32 805 Читать на русском
Нападник Чорноморця Вільх'яльмссон: Життя в Україні та Ісландії сильно відрізняється
Арні Вільх'яльмссон / ФК Чорноморець

Ісландський форвард Чорноморця Арні Вільх'яльмссон розповів про адаптацію в Україні.

"Чи важко ісландцю в Україні? Скажу так, що все залежить, як ти дивишся на життя. Чесно кажучи, так – є багато відмінностей від життя в Ісландії та Україні. Важка мова – і її треба вчити пошвидше, тому що англійською небагато хто говорить. Кухня відрізняється. Життєвий стиль також. Але я не хотів би на цьому зосереджуватися.

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Я – легіонер, приїхав грати сюди в футбол. Тож маю адаптуватися до цих місць так швидко, як це можливо. Мені пощастило, що поруч моя дружина Астрос Траустадоттір і ми разом допомагаємо одне одному відчувати себе як вдома, навіть якщо приїхали сюди ненадовго", – поділився Вільх'яльмссон в інтерв'ю Sportarena.

В поточному сезоні ісландець провів у складі Чорноморця 5 матчів, відзначившись 3 забитими голами.

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Чорноморець Чорноморець Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон
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