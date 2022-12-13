Нападник Челсі Армандо Броя більше не зіграє за "синіх" у сезоні 2022/23. Як повідомляє Evening Standard, албанський форвард порвав хрестоподібні зв'язки правого коліна.

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Інцидент стався на 22 хвилині контрольного матчу проти Астон Вілли, який відбувся в Абу-Дабі. Челсі програв у цій зустрічі з рахунком 0:1.

Гравцеві необхідна операція. Броя вибув щонайменше на п'ять місяців.

Цього сезону Армандо провів 12 матчів в АПЛ і забив 1 гол.

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