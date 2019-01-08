Нападник Байо, яким цікавилось Динамо, перейшов у Селтік

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо продовжить кар'єру в Шотландії.

Селтік на офіційному сайті оголосив про підписання контракту із івуарійцем Вакуном Байо. Повідомляється, що форвард підписав з шотландським клубом контракт розрахований на 4 роки.

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Про фінансові деталі угоди поки нічого невідомо. За інформацією британських ЗМІ, Селтік заплатив за Байо 2 млн фунтів. У поточному сезоні івуарієць зіграв за ДАК 23 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 7 асистів.

До слова, раніше інтерес до Вакуна приписували київському Динамо.

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