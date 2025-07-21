Нападник "блаугранас" Пау Віктор близький до переїзду на Месталью.

Валенсія перебуває у пошуках форварда на трансферному ринку. "Кажани" звернули свою увагу на Пау Віктора з Барселони, повідомляє Fichajes.

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23-річний нападник хоче отримувати більше ігрової практики, тому розглядає перехід у скромніший клуб Ла Ліги. Проте Барселона не хоче прощатися з перспективним гравцем назавжди, тому, ймовірно, спробує домовитися про оренду.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/25 "блаугранас" мали суттєві проблеми з реєстрацією Пау Віктора та Дані Ольмо, але зрештою каталонцям вдалося владнати ці питання.

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