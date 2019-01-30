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Нант випустив футболки з зображенням зниклого Сали

20:44 185 Читать на русском
Нант випустив футболки з зображенням зниклого Сали
Еміліано Сала / Presse Sports

Французький Нант випустив футболки з зображенням свого колишнього гравця, який зник.

Всі кошти, які будуть зібрані від продажу футболок з зображенням Еміліано Сали, віддадуть сім’ї футболіста. Вартість футболки – 20 євро, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 мільйонів євро. Під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста майже ні до чого не призвели. Нещодавно повідомлялось, що на узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали.

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Теги
Нант Нант Франція Еміліано Сала Еміліано Сала
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