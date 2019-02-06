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Нант вимагає в Кардіффа 17 млн євро за трансфер зниклого безвісти Сали

18:23 733 Читать на русском
Нант вимагає в Кардіффа 17 млн євро за трансфер зниклого безвісти Сали
Еміліано Сала / Фото ФК Кардіфф

Французький Нант хоче отримати кошти за перехід свого форварда Еміліано Сали в Кардіфф, незважаючи на зникнення гравця.

Нант звернувся до представників Кардіффа з вимогою заплатити обіцяні 17млн євро за трансфер Еміліано Сала, повідомляє ВВС.

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Нагадаємо, Сала перейшов з французького клубу в Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів. Після інциденту перевід коштів був заморожений.

На даний момент відомо, що пошукова група знайшла залишки літака Сали на дні Ла-Маншу і неопізнане тіло на його борту.

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Теги
Англія Трансфери Нант Нант Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала
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