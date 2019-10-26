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Нант вдома поступився Монако і втратив шанс наблизитися до ПСЖ

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Нант вдома поступився Монако і втратив шанс наблизитися до ПСЖ
Віссам Бен-Єддер / Твіттер Монако

Програма 11 туру чемпіонату Франції відкривалась матчем Нанта і Монако, який приходить до тями після провального початку сезона.

 

Чемпіонат Франції, 11 тур

Нант – Монако – 0:1

Гол: Бен-Єддер, 22

Господарі зазнали другої мінімальної поразки поспіль після невдачі проти Метца у минулому турі.

ПСЖ втратив двох гравців через травми

Долю зустрічі вирішив гол Віссама Бен-Єддера в середині першого тайму. Літній новачок Монако втримався на ногах після боротьби з двома захисниками Нанта і розстріляв ближню дев'ятку воріт Альбана Лафона. "Канарки" зробили кілька відчайдушних спроб врятувати бодай очко, однак все марно – 0:1.

Нант не зміг скоротити відставання від ПСЖ, яке наразі складає п'ять очок. Монако здобув четверту перемогу в 5 останніх матчах чемпіонату і вирвався на восьму сходинку – 15 пунктів.

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Монако Монако Нант Нант Франція Нант - Монако
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