Нант вдома поступився Монако і втратив шанс наблизитися до ПСЖ

Програма 11 туру чемпіонату Франції відкривалась матчем Нанта і Монако, який приходить до тями після провального початку сезона.
Чемпіонат Франції, 11 тур
Нант – Монако – 0:1
Гол: Бен-Єддер, 22
Господарі зазнали другої мінімальної поразки поспіль після невдачі проти Метца у минулому турі.
ПСЖ втратив двох гравців через травми
Долю зустрічі вирішив гол Віссама Бен-Єддера в середині першого тайму. Літній новачок Монако втримався на ногах після боротьби з двома захисниками Нанта і розстріляв ближню дев'ятку воріт Альбана Лафона. "Канарки" зробили кілька відчайдушних спроб врятувати бодай очко, однак все марно – 0:1.
Нант не зміг скоротити відставання від ПСЖ, яке наразі складає п'ять очок. Монако здобув четверту перемогу в 5 останніх матчах чемпіонату і вирвався на восьму сходинку – 15 пунктів.
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