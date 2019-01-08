Нант у більшості здолав Монпельє, Ам'єн та Анже не визначили сильнішого

Відбулись матчі 18 туру чемпіонату Франції, Ам'єн та Анже розписали мирову, а Нант переміг Монпельє.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 18 тур

Ам'єн – Анже – 0:0

Нант – Монпель'є – 2:0

Гол: Маджід, 62, Паллуа, 81

Вилучення: Лаборд, 19 (Монпельє)

Кубок Франції: Лілль пройшов Сошо Будківського, визначились пари 1/16 фіналу

У першому матчі Ам'єн приймав Анже. Гості весь матч володіли ініціативою, завдавши 20 ударів по воротам суперника, але забити Ам'єну так і не вдалось.

У іншому поєдинку Нант зустрічався з Монпельє. Гості залишились у меншості вже у дебюті зустрічі. Монпельє довго тримався, але двічі пропустив у другому таймі. У підсумку – перемога Нанта 2:0.

Тепер Монпельє посідає 4 місце у Лізі 1, Нант піднявся на три сходинки і тепер 11-ий, Анже на 15-му місці, Ам'єн – 17-ий.