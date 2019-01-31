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Нант та Сент-Етьєн розписали нічию з 2-ма вилученнями – матч зупиняли, аби підтримати зниклого Салу

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Нант та Сент-Етьєн розписали нічию з 2-ма вилученнями – матч зупиняли, аби підтримати зниклого Салу
Нант – Сент-Етьєн – 1:1

У 22 турі чемпіонату Франції Нант приймав Сент-Етьєн. Гра закінчилась результативною нічиєю 1:1.

Франція, Ліга 1, 22 тур

Нант – Сент-Етьєн – 1:1

Голи: Маджид, 70 – Кабелла, 58

Вилучення: Фабіо, 45+2 – Мвіла, 45+2

На узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали

У першому матчі після зникнення Еміліано Сали Нант приймав вдома Сент-Етьєн. На 9 хвилині гри поєдинок було перервано, аби підтримати зниклого футболіста. Через хвилину матч поновився. У першому таймі гра була рівною та запам’яталась сутичкою перед перервою, після якої по одному гравцю з кожної команди були вилучені.

У другому таймі першим рахунок відкрив Сент-Етьєн, Кабелла відзначився на 58-ій хвилині. Але через 12 хвилин Маджид зрівняв рахунок, який і протримався до кінця матчу.

Після цієї нічиєї Нант піднімається на 14 позицію і має в активі 24 очки, Сент-Етьєн – 4-ий з 37 пунктами.

Франція22 турБожуар (Нант)

Нант - Сент-Етьєн: Середа 30 січня 2019

Нант
Матч завершено
1 : 1
Сент-Етьєн
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Теги
Сент-Етьєн Сент-Етьєн Нант Нант Франція Нант - Сент-Етьєн
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