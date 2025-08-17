Ілля Забарний потрапив у стартовий склад ПСЖ на гру проти Нанта в Лізі 1.

ПСЖ оголосило стартову одинадцятку, яка вийде на гру проти Нанта в першому турі Ліги 1.

Забарний вперше потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги 1 – українець може вийти в основі

Місце в основному складі знайшлося й українцю Іллі Забарному, який в цій грі дебютує за чинних переможців ЛЧ після переходу з Борнмута.

Де дивитися матч Нант – ПСЖ? В Україні поєдинок покаже офіційний мовник турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також у розділі "Футбол" на платформі.

Стартовий склад ПСЖ: Шевальє – Заїр-Емері, Забарний, Беральдо, Мендеш – Фабіан Руїс, Вітінья, Лі – Мбає, Рамуш, Барколя