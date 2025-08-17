Забарний витіснив Маркіньйоса. Поки що це лишень ротація

Луїс Енріке після перемоги в Суперкубку УЄФА надав лідерам відпочинок. Із основного складу, який виставили на Тоттенхем, залишились тільки Шевальє, Вітінья та Барколя. Вся лінія оборони була оновлена, що відкрило шлях до дебюту Забарного – Ілля прогнозовано зайняв позицію правого ЦЗ, де зазвичай виступає Маркіньйос.

Для знайомства з Лігою 1 підібрали ідеального суперника. Нант у попередньому чемпіонаті посів 13-ту позицію, але при цьому двічі відібрав у парижан очки – ще й голи в обох поєдинках забивав. "Канарки" працювали проти ПСЖ компактним низьким блоком, залишаючи простір тільки на флангах і не збираючись високо пресингувати. Зате вони вилітали у стрімкі контратаки.

Саме так проти підопічних Лучо грають 95% французьких команд. У такому футболі центрбеки ПСЖ мають високо підійматись, заповнюючи розрив за атакувальною групою – і уважно стежити за ривками суперника на простір. Крім того, від правого ЦЗ вимагається великий об'єм точних. Класно, якщо вони будуть з просуванням, але більш важливо підтримувати загальний темп.

Поєдинок з Нантом повністю відповідав традиційному сценарію. Таким чином, Забарного і під танк не кинули, і з особливостями ліги познайомили, і проявити свої чесноти дозволили. Настільки, наскільки це взагалі можливо для центрбека команди, яка має 74% володіння й 40+ дотиків у чужому штрафному.

Забарний почав нервово, але швидко розігрався й провів хороший дебют

Ілля стартував з двох обрізок на власній половині поля, проведених у двох різних зонах. Спочатку українець віддав пас супернику в опорній зоні, а через 20 секунд він потрапив під пресинг і не зміг винести м'яч – влучив у суперника. Втім, провину повинні розділити й партнери, які засунули захиснику незручні паси назад під тиск.

Після цього екс-динамівець діяв практично безпомилково. 53 з його 56-ти передач виявились точними, хоча складних задач у нашого земляка не було. На карті передач помітно основні паттерни пасів Іллі – це були паси низом на фланг атаки або ж поперечні перекати в центрі. Зіграти цікавіше було майже нереально, адже "канарки" перекривали весь простір у центрі й уважно стежили за потенційними ривками за спини.

За весь матч пригадується буквально один пас з просуванням між лініями. Він стався на 39-й хвилині – Забарний перекинув пресинг-групу Нанта, закинувши м'яч у опорній зоні під опускання Рамуша. З іншого боку, треба говорити й про інший факт – Забарний провів 70 дотиків до м'яча й видав 17 передач на чужій третині зі 100-відсотковою точністю. Також усі його 4 лонгболи досягли адресата.

У обороні він теж зіграв спокійно. Статистика нараховує дві програні верхові дуелі з двох, але насправді пригадується мінімум одна переможна. Обидва єдиноборства на землі були виграні. Найбільш ж сподобались рішення українця в перехідних фазах – він добре відчував, коли треба зіграти проактивно, а коли варто дати шпарину й пласуватись.

Правильні повороти корпусу, гарне дотримання дистанцій і таймінгів не дозволило Нанту розбігатись на лівому краю атаки. Під кінець зустрічі Забарний ще й почав вступати у пресинг, нехай і з певною сором'язливістю. Зрештою, він декілька разів витримав жорсткий тиск у боротьбі за незручні відскоки й передачі на хід.

Підсумовуючи, можна говорити про хороший дебют Іллі в ПСЖ. Він продемонстрував більшість своїх чеснот – і це саме ті чесноти, які потрібні ПСЖ. Можливо, у майбутньому від нього вимагатимуть більше просувань веденням і агресивнішої гри в пресингу, але ознайомчий матч вийшов класним.

А ПСЖ свій матч виграв. Мінімальну перемогу приніс дальній постріл Вітіньї на 67-й хвилині, який ще й пройшов з рикошетом. Парижани забили і другий, але взяття воріт не зарахували через офсайд – а жаль. Забарний взяв участь у цій атаці, вступивши у пресинг і коротко обігравшись на самому початку.

