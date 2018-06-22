toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Нант підписав колишнього тренера Шахтаря Кардосо

13 червня 23:55 686 Читать на русском
Нант підписав колишнього тренера Шахтаря Кардосо
Мігел Кардосо / Фото maisfutebol

Екс-тренер Шахтаря Мігел Кардосо, який був помічником Паулу Фонсеки, очолив французький Нант.

Колишній помічник Паулу Фонсеки Мігел Кардосо став головним тренером Нанта, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з португальським фахівцем розрахований на два сезони. На посаді тренера Нанта Кардосу змінив Клаудіо Раньєрі, який в кінці сезону покинув клуб.

Лопетегі в Реалі: контроверсійний трансфер на радарі та можливий конфлікт з Роналду через Мессі

Попереднім місцем роботи Мігела був Ріу Аве, який зайняв 5 місце в чемпіонаті Португалії.

У минулому сезоні Нант закінчив чемпіонат Франції на 9 місці.

Теги
Шахтар Шахтар Франція Паулу Фонсека Паулу Фонсека Ріу Аве Ріу Аве Нант Нант Мігел Кардосо Мігел Кардосо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Нігерія – Ісландія: стартові склади на матч ЧС-2018
    ЧС 2018 — 17:031 Нігерія – Ісландія: стартові склади на матч ЧС-2018
54
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук