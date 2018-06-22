Нант підписав колишнього тренера Шахтаря Кардосо

Екс-тренер Шахтаря Мігел Кардосо, який був помічником Паулу Фонсеки, очолив французький Нант.

Колишній помічник Паулу Фонсеки Мігел Кардосо став головним тренером Нанта, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з португальським фахівцем розрахований на два сезони. На посаді тренера Нанта Кардосу змінив Клаудіо Раньєрі, який в кінці сезону покинув клуб.

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Попереднім місцем роботи Мігела був Ріу Аве, який зайняв 5 місце в чемпіонаті Португалії.

У минулому сезоні Нант закінчив чемпіонат Франції на 9 місці.