Нант і Марсель зустрічаються у 21 турі чемпіонату Франції. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Руслан Маліновський традиційно потрапив у стартовий склад. Матч Нант – Марсель починається о 20:00. Команда українця на вихідних вперше за 7 матчі Ліги 1 втратила очки, тому спробує повернутися на переможний шлях. Щоправда нинішній суперник теж не з простих. "Канарки" програли лише 1 матч з останніх 10 у чемпіонаті Франції. Де дивитися матч Нант – Марсель онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Футбол Перший.

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