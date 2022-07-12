Нані став гравцем одного із лідерів чемпіонату Австралії. Мельбурн Вікторі оголосив про підписання з португальцем контракту на два сезони.

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Нагадаємо, взимку Нані повернувся до Європи з МЛС і став гравцем Венеції, але друга спроба футболіста в Серії А вийшла цілковито провальною. За десять матчів він сумарно зіграв 283 хвилини, записавши у свій актив лише один асист.

Мельбурн Вікторі стане 8-м клубом у кар'єрі 35-річного португальця. Раніше Нані виступав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Валенсію, Лаціо, Фенербахче, Орландо Сіті та Венецію.

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