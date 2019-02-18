Нані перейшов в Орландо Сіті

Екс-хавбек Манчестер Юнайтед Луїш Нані став гравцем американського Орландо Сіті.

Орландо Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про перехід півзахисника Луїша Нані. Контракт розрахований на 3 роки.

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Португалець відомий своїми виступами в складі Манчестер Юнайтед, з яким виграв Лігу чемпіонів та 4 рази став чемпіоном Англії, а також став переможцем Євро-2016 зі збірною Португалії. Останні півроку провів у складі лісабонського Спортінга, а в США переїхав на правах вільного агента.

Орландо Сіті в сезоні-2018 посів 9 сходинку в турнірній таблиці Східної конференції МЛС і не потрапив у плей-офф. Чемпіоном стала Атланта Юнайтед.

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