Вінгер Луїш Нані більше не виступатиме за американський Орландо Сіті. Португалець вже попрощався з клубом і фанатами.

"Все хороше колись закінчується. Після трьох чудових сезонів, наповнених неймовірними моментами, новими знайомствами та спортивними успіхами, я покидаю Орландо Сіті.

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Орландо – місто, яке я можу назвати своїм домом, з прекрасними людьми та фантастичними вболівальниками. Але мій контракт завершив дію, клуб вирішив його не продовжувати. Для мене було честю бути капітаном команди у першому в його історії плей-офф МЛС.

Я ніколи не забуду те, як уболівальники підтримували мене та мою родину з першого дня. Тепер я ваш друг і вірний прихильник. Бажаю вам всього найкращого", – зворушливо написав Нані у своєму Twitter.

Нагадаємо, португальський вінгер перебрався до Америки у лютому 2019-го і відтоді провів за Орландо Сіті 88 матчів. До цього виступав за МЮ, Спортінг, Фенербахче, Валенсію і Лаціо.

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