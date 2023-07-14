Португальський півзахисник Луїш Нані продовжить кар'єру в Адана Демірспорі, повідомляє прес-служба "блакитних блискавок".

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36-річний вінгер перейшов у команду Патріка Клюйверта у статусі вільного агента, підписавши з турками контракт терміном на один сезон з можливістю пролонгації ще на рік.

До слова, Суперліга – не новий чемпіонат для португальця: з 2015-го по 2016-й роки він вже грав у ній у складі Фенербахче.

Нагадаємо, Нані – вихованець Спортінга, де й дебютував на професіональному рівні. Найбільшої слави досяг у Манчестер Юнайтед. Виступав також Валенсію, Лаціо, американський Орландо Сіті та Верону. Останнім його клубом був австралійський Мельбурн Вікторі (2 асисти у 10 матчах). Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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