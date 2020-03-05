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Нані хоче повернутися у збірну Португалії і зіграти на Євро-2020

18:01 465 Читать на русском
Нані хоче повернутися у збірну Португалії і зіграти на Євро-2020
Луїш Нані / офіційний сайт МЛС

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Луїш Нані, який зараз захищає кольори Орландо Сіті, заявив, що сподівається потрапити у заявку збірної Португалії на Євро-2020.

"Молоде покоління португальських футболістів – неймовірне. Але для того, щоб вдало виступати на турнірах рівня чемпіонату світу чи Європи потрібне поєднання молодості та досвіду. Це просто необхідно, щоб відповідати рівню таких турнірів.

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Безумовно, я за те, щоб давати шанс молодим гравцям проявити себе. Такий шанс свого часу дали мені. Але я пам'ятаю, що коли я був молодим, у команді було чимало досвідчених гравців. Це дуже допомагало.

Не варто говорити, що рівень МЛС не дозволяє розраховувати на місце у такій сильній збірній. Це не так. МЛС відстає від провідних чемпіонатів – АПЛ, Ла Ліги, Серії А, але це відставання не настільки величезне, як думає більшість. Звичайно, якщо я буду здоровий і отримаю шанс повернутися у збірну, то я його використаю. Дуже на це сподіваюсь", – цитує Нані Goal.

Зазначимо, що 33-річний футболіст востаннє виходив на поле у складі збірної Португалії влітку 2017 року на Кубку конфедерацій у Росії. Всього за національну команду він зіграв 112 матчів і забив 24 голи.

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Теги
Португалія Португалія МЛС Орландо Сіті Євро-2020 Луїш Нані Луїш Нані
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