Нані хоче повернутися у збірну Португалії і зіграти на Євро-2020

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Луїш Нані, який зараз захищає кольори Орландо Сіті, заявив, що сподівається потрапити у заявку збірної Португалії на Євро-2020.

"Молоде покоління португальських футболістів – неймовірне. Але для того, щоб вдало виступати на турнірах рівня чемпіонату світу чи Європи потрібне поєднання молодості та досвіду. Це просто необхідно, щоб відповідати рівню таких турнірів.

Євро-2020: Манчіні назвав фаворитів турніру – серед них суперник збірної України

Безумовно, я за те, щоб давати шанс молодим гравцям проявити себе. Такий шанс свого часу дали мені. Але я пам'ятаю, що коли я був молодим, у команді було чимало досвідчених гравців. Це дуже допомагало.

Не варто говорити, що рівень МЛС не дозволяє розраховувати на місце у такій сильній збірній. Це не так. МЛС відстає від провідних чемпіонатів – АПЛ, Ла Ліги, Серії А, але це відставання не настільки величезне, як думає більшість. Звичайно, якщо я буду здоровий і отримаю шанс повернутися у збірну, то я його використаю. Дуже на це сподіваюсь", – цитує Нані Goal.

Зазначимо, що 33-річний футболіст востаннє виходив на поле у складі збірної Португалії влітку 2017 року на Кубку конфедерацій у Росії. Всього за національну команду він зіграв 112 матчів і забив 24 голи.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників