"З огляду на місце, на якому ми зараз перебуваємо, то й завдання ставимо перед собою найвищі. Але я не хочу говорити про боротьбу за чемпіонство, бо на початку сезону навіть про єврокубки думок не було.

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Сподіватимемося, що залишимося на цій позиції. Це буде складно, бо у другому колі грати завжди важче. Скажу одну важливу річ: в Україні стало набагато краще суддівство. Років десять тому нам би ніхто не дозволив посідати друге місце.

Нині стало набагато краще – VAR, журналісти, футбольна спільнота. Наразі арбітри працюють набагато якісніше. Помилки, звісно, ​​є. Але не так багато, як було раніше", – сказав Кравченко в ефірі YouTube-каналу The Sport Dnipro Ukraine.

Нагадаємо, за 7 турів до фінішу Олександрія йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці й відстає від лідера – Динамо – на 4 очки.

Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка