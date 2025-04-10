"Нам не дозволили б вийти на друге місце": тренер Олександрії здивував оцінкою суддівства в Україні
Сергій Кравченко, помічник головного тренера Олександрії Руслана Ротаня, розповів про завдання "містян" на сезон.
"З огляду на місце, на якому ми зараз перебуваємо, то й завдання ставимо перед собою найвищі. Але я не хочу говорити про боротьбу за чемпіонство, бо на початку сезону навіть про єврокубки думок не було.
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Сподіватимемося, що залишимося на цій позиції. Це буде складно, бо у другому колі грати завжди важче. Скажу одну важливу річ: в Україні стало набагато краще суддівство. Років десять тому нам би ніхто не дозволив посідати друге місце.
Нині стало набагато краще – VAR, журналісти, футбольна спільнота. Наразі арбітри працюють набагато якісніше. Помилки, звісно, є. Але не так багато, як було раніше", – сказав Кравченко в ефірі YouTube-каналу The Sport Dnipro Ukraine.
Нагадаємо, за 7 турів до фінішу Олександрія йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці й відстає від лідера – Динамо – на 4 очки.
Олександрія здобула вольову перемогу над Кривбасом і скоротила відставання від Динамо до одного очка